10 октября
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Жизнь

«Как установить отцовство?»: стало известно, с какими вопросами обращаются в службу помощи семьи мобилизованных

В краевое Минсоцзащиты поступило почти 200 звонков от семей мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Как рассказывают в ведомстве, чаще всего звонят для того, чтобы узнать номера телефонов горячих линий по вопросам частичной мобилизации. Также многих интересует, как заключить брак с мобилизованным и быстро установить отцовство.

Некоторые обращаются за помощью в покупке дров, ремонте крыши, оформлении детского пособия, инвалидности, подключении электричества, а также оказании юридической или другой поддержки.

Все обращения передают местным властям для немедленного реагирования.

Ранее отмену новогодних гуляний прокомментировали в Минобороны.

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