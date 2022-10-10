«Как установить отцовство?»: стало известно, с какими вопросами обращаются в службу помощи семьи мобилизованных

Как рассказывают в ведомстве, чаще всего звонят для того, чтобы узнать номера телефонов горячих линий по вопросам частичной мобилизации. Также многих интересует, как заключить брак с мобилизованным и быстро установить отцовство.
Некоторые обращаются за помощью в покупке дров, ремонте крыши, оформлении детского пособия, инвалидности, подключении электричества, а также оказании юридической или другой поддержки.
Все обращения передают местным властям для немедленного реагирования.
Ранее отмену новогодних гуляний прокомментировали в Минобороны.