Как устраняют последствия весенней погоды на улицах Барнаула, показала мэрия

Дорожные службы продолжают очистку ливневой канализации и устраняют последствия подтоплений. Об этом 12 марта отчитались в мэрии.

Очистку ливнеприемных колодцев провели по ряду улиц во всем городе.

Там, где поток воды достаточно большой и «ливневка» не справлялась, работали дежурные бригады.

Водооткачивающую технику задействовали на ул. 8 марта и Бульваре 9-го января.

На ул. Дальней и Малахова прочистили водоотводные лотки. Устранили подтопления талыми водами проезжие части на ул. Новосибирской и Ползунова.

Куда звонить

По вопросам уборки придомовой территории и крыш от снега и льда необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ.

Жители могут обратиться в администрации района, города, инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия мер.

Горячая линия

Телефоны:

Индустриальный район- 47−51−83;

Железнодорожный район — 62−56−95;

Ленинский район — 54−44−49, 54−43−83;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37−05−07;

Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края — 56−64−32 (горячая линия).

Ранее в мэрии сообщили, что усилят контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи в Барнауле.