13 марта
﻿
Жизнь

Как устраняют последствия весенней погоды на улицах Барнаула, показала мэрия

Дорожные службы продолжают очистку ливневой канализации и устраняют последствия подтоплений. Об этом 12 марта отчитались в мэрии.

Очистка ливневой канализации и устранение последствий подтоплений.
Очистка ливневой канализации и устранение последствий подтоплений.
Официальный сайт Барнаула

Очистку ливнеприемных колодцев провели по ряду улиц во всем городе.

Там, где поток воды достаточно большой и «ливневка» не справлялась, работали дежурные бригады.

Водооткачивающую технику задействовали на ул. 8 марта и Бульваре 9-го января.

На ул. Дальней и Малахова прочистили водоотводные лотки. Устранили подтопления талыми водами проезжие части на ул. Новосибирской и Ползунова.

Куда звонить

По вопросам уборки придомовой территории и крыш от снега и льда необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ.

Жители могут обратиться в администрации района, города, инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия мер.

Горячая линия

Телефоны:

Индустриальный район- 47−51−83;
Железнодорожный район — 62−56−95;
Ленинский район — 54−44−49, 54−43−83;
Октябрьский район — 24−74−98;
Центральный район — 63−08−25;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37−05−07;
Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края — 56−64−32 (горячая линия).

Ранее в мэрии сообщили, что усилят контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость