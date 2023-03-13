Как устраняют последствия весенней погоды на улицах Барнаула, показала мэрия

Очистку ливнеприемных колодцев провели по ряду улиц во всем городе.
Там, где поток воды достаточно большой и «ливневка» не справлялась, работали дежурные бригады.
Водооткачивающую технику задействовали на ул. 8 марта и Бульваре 9-го января.
На ул. Дальней и Малахова прочистили водоотводные лотки. Устранили подтопления талыми водами проезжие части на ул. Новосибирской и Ползунова.
Куда звонить
По вопросам уборки придомовой территории и крыш от снега и льда необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ.
Жители могут обратиться в администрации района, города, инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия мер.
Горячая линия
Телефоны:
Индустриальный район- 47−51−83;
Железнодорожный район — 62−56−95;
Ленинский район — 54−44−49, 54−43−83;
Октябрьский район — 24−74−98;
Центральный район — 63−08−25;
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37−05−07;
Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края — 56−64−32 (горячая линия).
Ранее в мэрии сообщили, что усилят контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи в Барнауле.