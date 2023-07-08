Пешеходы по лужам. Как в Барнауле празднуют День семьи, любви и верности под дождем

Праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности прошла на пешеходной улице Мало-Тобольской несмотря на непогоду 8 июля, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

День семьи, любви и верности в Барнауле 2023.

На сцене выступили вокальные коллективы, а для детей подготовили игровую программу с клоунами.

Работали фото-зоны, прошел флешмоб и розыгрыш подарков.

Барнаульцы также прогулялись по ярмарке с продукцией алтайских производителей.

На прилавках продавали душистый мед, целебные чаи и бальзамы, полезные и вкусные сладости, косметику, спортивное питание и прочее. В том числе молочная продукция и сыры частных сыроварен.

На празднике предлагали и много готовых блюд - мороженое, сладкую вату, карамельные яблоки, плов, блюда на гриле, пироги и приготовленные раки.

Ранее altapress.ru показывал рассказывал, как «Ах! Фест» кормил и учил готовить по-алтайски.