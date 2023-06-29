29 июня
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Жизнь

Как вернуть деньги за платную подписку в Tinder, ушедшего из России, рассказали в компании

В компании Tinder рассказали, как вернуть деньги за полугодовые и годовые подписки после ухода приложения из России. Об этом сообщает ТАСС.

Любовь.
Любовь.
СС0

В компании напомнили, что с 30 июня клиент больше не сможет пользоваться сервисами Tinder или войти в свой аккаунт на территории России.

Также с конца месяца перестанут действовать любые платные подписки. В том числе они перестанут автоматически продлеваться.

В случае, если пользователь оформил полугодовую или годовую подписку в Tinder, и ее срок еще не истек к 30 июня, то он может запросить возврат средств.

Для этого обладателям Apple необходимо авторизоваться на сайте reportaproblem.apple.com, выбрать "Мне нужно", а затем "Запросить возмещение". После нужно указать причину возврата средств, выбрать соответствующее приложение или подписку и нажать кнопку "Отправить".

Пользователям Android-смартфонов стоит запросить возврат средств, связавшись с командой Tinder. Им следует открыть форму и выбрав "Запросить возврат средств".

В компании также рекомендовали использовать все приобретенные расходуемые покупки до 30 июня.

Ранее altapress.ru рассказал, где знакомиться барнаульцам после ухода Tinder из России.

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