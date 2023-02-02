День сурка отмечают в Америке и Канаде.
А до них «сурковый» день праздновали в некоторых областях Германии и Голландии. Древние кельты так встречали весну. С приходом Христианства языческий праздник ушел в прошлое, и стало праздноваться Сретение Господне.
Сурок узнает о приближении весны следующим образом. Он выглядывает из своей нормы и оглядывается по сторонам. Если день пасмурный, и сурок не отбрасывает тени, то грядет потепление. Если же, наоборот, день солнечный, то зверек пугается своей тени и прячется в темной норке. Это значит, что ближайшие шесть недель холода не отступят.
Кстати говоря, изначально именно еж предсказывал весну. На территории кельтских земель он встречался гораздо чаще сурков.
Также погоду могли предсказать барсуки. Все-таки тень от них тень больше и заметнее — с погодой точно не ошибешься. А особенно смелые шли составлять прогноз погоды по медведю.
Изначально День сурка был не больше, чем народной приметой. Больший статус его придала шутливая новостная заметка в местной газете в городке Панксатони в штате Пенсильвания. Они заявили, что их корреспондент наблюдал за сурком на Индюшачьей горке на окраине города — якобы там зверек дает самый точный прогноз.
Однако люди восприняли шутку буквально и отправились на горку. Так и зародилась традиция праздника.
Выражение «День сурка» также используют, чтобы описать состояние, когда каждый день похож на вчерашний, меняясь лишь в деталях, и человека не покидает ощущение застоя.
Если задуматься, то мохнатый зверек не имеет никакого отношения к чувству апатии и опустошенности. Такое значение ему подарил фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл. В нем главный герой переживает один и тот же день, раз за разом просыпаясь 2 февраля. От отчаянья он начинает пробовать все новые и новые действия: есть много сладкого, бросаться под машину и даже встречаться со своей молодой коллегой.
Эффект «Дня сурка» встречается во многих художественных книгах и фильмах. Впервые он упоминается в повести «Странная жизнь Ивана Осокина», написанной в 1910 П. Д. Успенским.
Один и тот же день переживают герои зарубежной приключенческой драмы «Беги Лола, беги», боевика «Грань будущего» и отечественной драмы «Зеркало для героя».
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