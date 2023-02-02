2 февраля
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Жизнь

Как весна зависит от мохнатого зверька — интересные факты о Дне сурка

По древним поверьям, приход весны может предсказать только сурок, выглядывающий из норы после спячки 2 февраля. А как он узнает, пришли теплые дни или нет? И почему именно сурок? Или не только он? На все эти вопросы отвечает altapress.ru.

Сурок.
Сурок.
altaipriroda.ru
1
Где отмечают День сурка?

День сурка отмечают в Америке и Канаде.

А до них «сурковый» день праздновали в некоторых областях Германии и Голландии. Древние кельты так встречали весну. С приходом Христианства языческий праздник ушел в прошлое, и стало праздноваться Сретение Господне.

2
Как зверек предсказывает погоду?

Сурок узнает о приближении весны следующим образом. Он выглядывает из своей нормы и оглядывается по сторонам. Если день пасмурный, и сурок не отбрасывает тени, то грядет потепление. Если же, наоборот, день солнечный, то зверек пугается своей тени и прячется в темной норке. Это значит, что ближайшие шесть недель холода не отступят.

Тепло, цветы, погода.
Тепло, цветы, погода.
СС0
3
Почему именно сурок, а не еж?

Кстати говоря, изначально именно еж предсказывал весну. На территории кельтских земель он встречался гораздо чаще сурков.

Также погоду могли предсказать барсуки. Все-таки тень от них тень больше и заметнее — с погодой точно не ошибешься. А особенно смелые шли составлять прогноз погоды по медведю.

4
Как обычная примета стала праздником?

Изначально День сурка был не больше, чем народной приметой. Больший статус его придала шутливая новостная заметка в местной газете в городке Панксатони в штате Пенсильвания. Они заявили, что их корреспондент наблюдал за сурком на Индюшачьей горке на окраине города — якобы там зверек дает самый точный прогноз.

Однако люди восприняли шутку буквально и отправились на горку. Так и зародилась традиция праздника.

Сурок.
Сурок.
unsplash.com
5
Эффект дня сурка

Выражение «День сурка» также используют, чтобы описать состояние, когда каждый день похож на вчерашний, меняясь лишь в деталях, и человека не покидает ощущение застоя.

Если задуматься, то мохнатый зверек не имеет никакого отношения к чувству апатии и опустошенности. Такое значение ему подарил фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл. В нем главный герой переживает один и тот же день, раз за разом просыпаясь 2 февраля. От отчаянья он начинает пробовать все новые и новые действия: есть много сладкого, бросаться под машину и даже встречаться со своей молодой коллегой.

Кадр из фильма &quot;День сурка&quot;.
Кадр из фильма «День сурка».
из открытых источников в интернете
6
Сурок в культуре

Эффект «Дня сурка» встречается во многих художественных книгах и фильмах. Впервые он упоминается в повести «Странная жизнь Ивана Осокина», написанной в 1910 П. Д. Успенским.

Один и тот же день переживают герои зарубежной приключенческой драмы «Беги Лола, беги», боевика «Грань будущего» и отечественной драмы «Зеркало для героя».

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