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Как обычная примета стала праздником?

Изначально День сурка был не больше, чем народной приметой. Больший статус его придала шутливая новостная заметка в местной газете в городке Панксатони в штате Пенсильвания. Они заявили, что их корреспондент наблюдал за сурком на Индюшачьей горке на окраине города — якобы там зверек дает самый точный прогноз.

Однако люди восприняли шутку буквально и отправились на горку. Так и зародилась традиция праздника.