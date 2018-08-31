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1 сентября
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50

Как выглядят каракумские огненные «Врата ада»

В туркменской пустыне Каракумы, в 270 км от Ашхабада находится пугающая достопримечательность — газовый кратер Дарваза, который также называют «Дверью в преисподнюю» или «Вратами ада».

Пустыня из космоса.
Пустыня из космоса.
Сергей Рязанский, roscosmos.ru

Языки пламени вырываются из гигантской воронки диаметром 60 метров и глубиной 20 метров уже почти полвека.

Огромная огненная яма образовалась в 1971 году, когда советские геологи обнаружили в этом месте большие запасы подземного газа и попытались наладить его добычу. Но в результате раскопок и бурения произошел обвал: под землю провалилась буровая вышка, оборудование и транспортные средства, а наружу начал вырываться опасный газ, пишет mail.ru.

Ученые решили яму с газом поджечь, надеясь, что за несколько дней подземные запасы выгорят. Но газовый кратер Дарваза беспрерывно пылает вот уже почти 50 лет.

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