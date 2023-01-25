Как встречать Татьянин день: приметы и традиции 25 января

Традиции дня Татьяны
В этот день православные люди идут в храм помолиться святой Татьяне. На молебен приглашают и студентов, чтобы они помолились об успешной учебе.
Традиционное блюдо дня — круглый каравай, который символизирует Солнце. Его пекли старшие в семье женщины — «большухи». Каждому члену семьи раздавали по кусочку и ели — тем самым завывали весну.
«Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!» — приговаривали в народе.
В День памяти святой мученицы Татьаны девушки, мечтающие о браке, делали метлу. Ее старались оставить в доме потенциального жениха, причем так, чтобы свекровь не нашла. Однако опытные матери семейств об этом обычае знали и за порог возможных невест пускали не всегда.
Что нельзя делать 25 января?
- Не стоит в этот день отказывать в помощи и милостыне нуждающимся.
- Не рекомендуется выносить мусор из дома и убираться — можно выкинуть удачу из дома.
- Родителям нельзя ругать маленьких детей.
- Запрещено ссориться и ругаться — иначе можно надолго испортить отношения.
Приметы дня Татьяны
- Солнышко рано покажется — к раннему потеплению и прилёту птиц.
- Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.
- 25 января подскажет, какой погода будет в декабре.
- Ветер с юга — к засушливому и малоурожайному лету.
- Морозная и ясная погода — к хорошему урожаю.
- Звездное небо — к ранней весне.
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