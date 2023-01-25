Как встречать Татьянин день: приметы и традиции 25 января

Помимо Дня студента 25 января отмечают Татьянин день. Православная церковь почитает память Татьяны Римской — христианской великомученицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции дня Татьяны

В этот день православные люди идут в храм помолиться святой Татьяне. На молебен приглашают и студентов, чтобы они помолились об успешной учебе.

Традиционное блюдо дня — круглый каравай, который символизирует Солнце. Его пекли старшие в семье женщины — «большухи». Каждому члену семьи раздавали по кусочку и ели — тем самым завывали весну.

«Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!» — приговаривали в народе.

В День памяти святой мученицы Татьаны девушки, мечтающие о браке, делали метлу. Ее старались оставить в доме потенциального жениха, причем так, чтобы свекровь не нашла. Однако опытные матери семейств об этом обычае знали и за порог возможных невест пускали не всегда.

Каравай. Анна Зайкова

Что нельзя делать 25 января?

Не стоит в этот день отказывать в помощи и милостыне нуждающимся.

Не рекомендуется выносить мусор из дома и убираться — можно выкинуть удачу из дома.

Родителям нельзя ругать маленьких детей.

Запрещено ссориться и ругаться — иначе можно надолго испортить отношения.

Дети , которых много носили на руках , вырастают более уверенными в себе. photo.7ya.ru

Приметы дня Татьяны