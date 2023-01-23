Когда придет тепло, подскажет Григорий-летоуказатель. Приметы и традиции 23 января

В народно-православном календаре 23 января отмечали день Григория-летоуказателя. Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Григория-летоуказателя

Под конец января случалась самая первая капель на морозе. В этот день наши предки ходили на Красную горку загадывать желание — они привязывали кусок ткани к колышку и озвучивали мечту вслух.

Крестьяне выходили на поля снег задерживать. Делали это для того, чтобы в будущем земля стала плодороднее, а урожай — обильнее. Потому и говорили: «Задержи снег на полях зимой, будешь с хлебом осенью».

Особое внимание 23 января уделяли еде. Когда нарезали хлеб, то клали сыпавшиеся крошки в рот — так улучшали здоровье. Верили, что тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть. Также, чтобы быть счастливым и здоровым на протяжении всего года, нужно приготовить мясные блюда.

Мясной рулет. freepik.com/timolina

Что нельзя делать 23 января?

Не стоит выносить из дома мусор и золу — вместе с ними можно вынести удачу из дома;

Нельзя грустить и жаловаться на судьбу — иначе так весь год пройдет;

Запрещено поднимать упавшую ложку — а то в гости придет неприятный человек;

Не рекомендуется помогать мыть посуду в гостях — можно внести разлад в чужой дом;

Нельзя хвалиться достижениями.

Девушка. Улыбка. СС0

Приметы Григория-летоуказателя