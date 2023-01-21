Приметы и традиции на Емелин день: не делайте этого 21 января

Емелин день известен буранами и вьюгами. В народе его прозвали «Емельян — накрути буран» и «Емельян Зимний». Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Емельянова дня

На Емельянов день заканчивалась пора Святок. До обеда люди не работали и ходили друг к другу в гости. Люди приговаривали: «Мели Емеля, твоя неделя». Было принято приглашать на застолье кумовьев и угощать их.

Сначала на стол подавали холодное, например яйца и холодец из рыба. А потом — щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Главным блюдом была гречневая каша, но и к ней приступали не сразу. Первым делом угощали пшенной. На сладкое подавали пирог.

Кумовья приходили в гости с подарком. Они дарили мыло и полотенце со словами: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника». Считалось, что это принесет удачу.

За дела брались только во второй половине дня. Женщины наконец возвращались к ткачеству и прядению.

Яйца , продукты , здоровое питание. pixabay.com/

Что нельзя делать 21 января?

Нельзя работать в первой половине дня — а то во весь год не переделаешь работу.

Женщинам не стоит сидеть сложа руки — лучше всего ткать , шить , вязать.

шить вязать. Не рекомендуется расстраиваться тому , кто заболел — принявший свою болезнь , как должное , пойдет быстро на поправку.

Простуда , грипп. СС0

Приметы Емельянова дня