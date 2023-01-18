18 января
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Жизнь

Приметы и традиции Крещенского сочельника: о чем стоит помнить 18 января

Крещенский сочельник имел большое значение в жизни людей. В этот день готовились к одному из главных православных праздников — Крещению. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Традиции Крещенского сочельника

18 января еще называли Голодная кутья или Голодный вечер. В этот день прекращали обильные застолья и веселые гулянья. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога.

Также в этот день святили воду в церквях. Крещенская вода освящает, дает благословение, очищение, здоровье. Волшебными свойствами обладал и снег. Его добавляли в еду скотине.

Согласно поверью, снег, собранный в вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни. Люди умывались снегом, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных нужд.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Что нельзя делать 18 января?

  • Нельзя в этот день ссориться и ругаться.
  • Запрещено браниться и сквернословить — иначе в вас могут вселиться злые духи.
  • Не стоит плакать — иначе беда продлится долго.
  • Не рекомендуется жадничать, отказывать людям в помощи.
  • Нельзя отказывать в просьбе напиться воды.
  • Запрещено топтать и пачкать свежий и чистый снег.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Приметы Крещенского сочельника

  • Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи.
  • Чистое небо в крещенскую ночь — к богатому урожаю гороха.
  • Сияющие звезды на небе — к хорошему хлебу.
  • Собаки часто лают — будет дичи много.

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