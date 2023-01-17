Купели будет две. В Барнауле начали подготовку к празднику Крещения

В барнаульской администрации обсудили подготовку к празднику Крещения. Службы пройдут 18 и 19 января во всех храмах, соборах и церквях города.

В Барнауле начали подготовку к празднику Крещения

Купели будет две: на Оби в районе Речного вокзала и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

На местах будут круглосуточно дежурить сотрудники полиции, в праздник — водолазы, спасатели МЧС, пожарные, патрули ГИБДД.

Ранее Роспотребнадзор взял пробы воды — они соответствуют санитарным нормам. Однако специалисты напомнили, что вода прихода только для омовения, но не питья.

Проверена также толщина льда — она составляет 55−60 сантиметров, на льду смогут одновременно находиться не больше 70 человек.

«Для оборудования места купания на реке Обь будет проведена расчистка купели, обустроены мостки, деревянные поручни, подготовлены раздевалки и бани, также запланировано строительство снежного городка и ледяной часовни, проведено дополнительное освещение. В настоящее время рабочие и мастера уже приступили к строительству Крещенского городка», — говорится в сообщении.

На озере Пионерском будет оборудована открытая (незамерзающая) купель, с заходом в воду с берега.

Ранее стало известно, что в Рубцовске не будут строить купель на Крещение — на реке Алей слишком рыхлый лед.