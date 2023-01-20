Как выйти замуж в Зимний свадебник: приметы и традиции 20 января

После главных православных праздников — Рождества и Крещения — люди отмечали Зимний свадебник. Его также называли Иванов день, Иван Бражник, Мясоед. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Зимнего свадебника

Православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого в народе называли просто Иваном. 20 января люди приговаривали «Иван Блаженный все праздники увел», так как подошли к концу Новый год, Рождество, Святки и Крещение.

После Крещения начиналась пора свадеб, длившееся вплоть до Масленицы. Невест и женихов присматривали уже на Крещении.

После веселых дней празднеств начиналась усердная работа. Однако в этот день не забывали выпить крепкого — так запивали злостную судьбу и «обмывали» печальную девичью судьбу, чтобы женщина в семейной жизни меньше плакала.

Бокалы. СС0

Что нельзя делать 20 января?

Нельзя не выпить спиртного напитка — иначе горести и неудачу не уйдут из жизни.

Не стоит бездельничать или лениться — а то год в бедности пройдет.

Не рекомендуется умываться — можно смыть защиту от лгунов и мошенников.

Нельзя принимать подарки от незнакомцев — иначе заберете их болезни.

Алкоголь. Бокалы. СС0.

Приметы Зимнего свадебника