20 января
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Жизнь

Как выйти замуж в Зимний свадебник: приметы и традиции 20 января

После главных православных праздников — Рождества и Крещения — люди отмечали Зимний свадебник. Его также называли Иванов день, Иван Бражник, Мясоед. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

Традиции Зимнего свадебника

Православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого в народе называли просто Иваном. 20 января люди приговаривали «Иван Блаженный все праздники увел», так как подошли к концу Новый год, Рождество, Святки и Крещение.

После Крещения начиналась пора свадеб, длившееся вплоть до Масленицы. Невест и женихов присматривали уже на Крещении.

После веселых дней празднеств начиналась усердная работа. Однако в этот день не забывали выпить крепкого — так запивали злостную судьбу и «обмывали» печальную девичью судьбу, чтобы женщина в семейной жизни меньше плакала.

Бокалы.
Бокалы.
СС0

Что нельзя делать 20 января?

  • Нельзя не выпить спиртного напитка — иначе горести и неудачу не уйдут из жизни.
  • Не стоит бездельничать или лениться — а то год в бедности пройдет.
  • Не рекомендуется умываться — можно смыть защиту от лгунов и мошенников.
  • Нельзя принимать подарки от незнакомцев — иначе заберете их болезни.
Алкоголь. Бокалы.
Алкоголь. Бокалы.
СС0.

Приметы Зимнего свадебника

  • Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз.
  • Если над водой туман, то в этом году будет хороший урожай хлеба.
  • Ясная погода — к засушливому лету.
  • Снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай.
  • Если дует южный ветер, лето будет суровое.
  • Яркое солнце в полдень — к ранней весне.

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