Как выйти замуж в Зимний свадебник: приметы и традиции 20 января

Традиции Зимнего свадебника
Православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого в народе называли просто Иваном. 20 января люди приговаривали «Иван Блаженный все праздники увел», так как подошли к концу Новый год, Рождество, Святки и Крещение.
После Крещения начиналась пора свадеб, длившееся вплоть до Масленицы. Невест и женихов присматривали уже на Крещении.
После веселых дней празднеств начиналась усердная работа. Однако в этот день не забывали выпить крепкого — так запивали злостную судьбу и «обмывали» печальную девичью судьбу, чтобы женщина в семейной жизни меньше плакала.
Что нельзя делать 20 января?
- Нельзя не выпить спиртного напитка — иначе горести и неудачу не уйдут из жизни.
- Не стоит бездельничать или лениться — а то год в бедности пройдет.
- Не рекомендуется умываться — можно смыть защиту от лгунов и мошенников.
- Нельзя принимать подарки от незнакомцев — иначе заберете их болезни.
Приметы Зимнего свадебника
- Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз.
- Если над водой туман, то в этом году будет хороший урожай хлеба.
- Ясная погода — к засушливому лету.
- Снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай.
- Если дует южный ветер, лето будет суровое.
- Яркое солнце в полдень — к ранней весне.
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