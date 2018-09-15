Как взыскать деньги по расписке?

В ситуации помогла разобраться компания «Юрисдело»:
«Надо смотреть содержание расписки, так как законом установлен трёхлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ). Если в содержании расписки указано, что должник должен вернуть деньги до июля 2015 года или ранее, то срок исковой давности прошёл. В суд обратиться можно, но грамотный ответчик заявит об истечении срока, и на этом основании в иске откажут».
Если в расписке 2014 года не указано, когда ваш знакомый должен вернуть деньги, то срок давности ещё не наступил, и в суде по этой расписке можно выиграть дело, уверены специалисты компании.
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