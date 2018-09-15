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Как взыскать деньги по расписке?

Читатель altapress.ru Анатолий из Алейского района обратился в редакцию: «Знакомый должен мне деньги с 2014 года. У меня на руках есть расписки об этом. Могу ли я обратиться в суд с этими документами, чтобы взыскать деньги?»

Главное – выманить деньги
Главное – выманить деньги
СС0

В ситуации помогла разобраться компания «Юрисдело»:

«Надо смотреть содержание расписки, так как законом установлен трёхлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ). Если в содержании расписки указано, что должник должен вернуть деньги до июля 2015 года или ранее, то срок исковой давности прошёл. В суд обратиться можно, но грамотный ответчик заявит об истечении срока, и на этом основании в иске откажут».

Если в расписке 2014 года не указано, когда ваш знакомый должен вернуть деньги, то срок давности ещё не наступил, и в суде по этой расписке можно выиграть дело, уверены специалисты компании.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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