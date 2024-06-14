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Жизнь

Как защитить ребенка от комаров: безвредные способы

Надоедливые насекомые с радостью кусают не только взрослых, но и детей. При этом не все защитные средства подходят для малышей. Altapress.ru расскажет, как защитить ребенка от комаров и при этом не навредить.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Крем или спрей

Для прогулки может подойти спрей или крем, родители без труда могут быстро распылить на одежду и ручки малыша выбранное средство, однако на лицо удобнее наносить крем, который не попадет случайно на органы дыхания, в глаза или рот.

Масло

Полностью натуральный состав не компенсируется нестойкой защитой от насекомых. Средство можно рекомендовать для нанесения на ткань рядом с кроваткой для дневного или ночного сна.

Так же комары не выносят запах эфирного масла гвоздики — нанесите пару капель на простынь или козырек коляски и ребенок не будет слышать комариного писка.

Фумигаторы

Устройство, которое можно включить в розетку и спать спокойно всю ночь, довольно привлекательно для большой семьи. Однако если в доме младенец, такой вариант не подходит ввиду токсичности и возможной аллергизации. Если же ребенок старше 2-3 лет, его вполне можно рассмотреть, с оглядкой на пометку возраста, а также правила использования.

Ранее сообщалось, какие средства помогают эффективно защититься от комаров.

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