Какие средства помогают эффективно защититься от комаров

Аэрозоли
Самое известное средство. Их наносят на одежду — защита сохраняется до нескольких дней. Некоторые производители предусматривают использование аэрозолей и на открытой коже.
Противомоскитные сетки
Считаются лучшим средством для того, чтобы защитить жилье от проникновения летающих кровососущих насекомых. Благодаря сетке, в вашем жилище не будет никаких насекомых, так что для того, чтобы дома себя чувствовать в безопасности, это лучший вариант.
Фумигаторы
Фумигаторы сегодня являются одним из самых популярных средств от комаров. Нагревательный элемент в них испаряет инсектицид из пластины или емкости с жидкостью, и активное вещество убивает комаров или отпугивает их.
Лента
Это средство известно еще нашим бабушкам. Клейкая лента, к которой прилипают насекомые, неплохо справляется со своей задачей.
Ультразвуковой отпугиватель
Производители заявляют, что звуки высокой частоты, которые издает прибор, отпугивают комаров и других насекомых. Но достоверно неизвестна ее эффективность.
Ранее сообщалось, как комары выбирают себе жертву.
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