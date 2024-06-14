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Жизнь

Какие средства помогают эффективно защититься от комаров

Комары, пожалуй, самые надоедливые насекомые в мире. Лето может превратиться в кошмар, если не принимать меры по защите от них. Altapress.ru рассказывает, как дать отпор.

Комары.
Комары.
freepik.com/Freepik

Аэрозоли

Самое известное средство. Их наносят на одежду — защита сохраняется до нескольких дней. Некоторые производители предусматривают использование аэрозолей и на открытой коже.

Противомоскитные сетки

Считаются лучшим средством для того, чтобы защитить жилье от проникновения летающих кровососущих насекомых. Благодаря сетке, в вашем жилище не будет никаких насекомых, так что для того, чтобы дома себя чувствовать в безопасности, это лучший вариант.

Фумигаторы

Фумигаторы сегодня являются одним из самых популярных средств от комаров. Нагревательный элемент в них испаряет инсектицид из пластины или емкости с жидкостью, и активное вещество убивает комаров или отпугивает их.

Лента

Это средство известно еще нашим бабушкам. Клейкая лента, к которой прилипают насекомые, неплохо справляется со своей задачей.

Ультразвуковой отпугиватель

Производители заявляют, что звуки высокой частоты, которые издает прибор, отпугивают комаров и других насекомых. Но достоверно неизвестна ее эффективность.

Ранее сообщалось, как комары выбирают себе жертву.

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