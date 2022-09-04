Как защититься от лешего 4 сентября: приметы и традиции на день Агафона Огуменника

4 сентября отмечают православный праздник День Агафона Огуменника. Церковь почитает святого Агафона Никомидийского, который принял смерть за Христа во время правления императора Максимиана. Рассказываем, чего стоит опасаться и на что обратить внимание 4 сентября.

Традиции на Агафона Огуменника

На Руси верили, что в этот день на гумно приходит леший, чтобы «потешиться над соломкой». Он перетаскивал снопы с одного гумна на другое и раскидывал солому по всей округе.

Чтобы защитить свои припасы от злого духа, мужчины надевали тулупы наизнанку, брали кочегурку и шли на гумно. Амбары очерчивали кругом и не выходили из него. Считалось, что в этот день стоит попросить святого Агафона о помощи, и тогда он убережет от лешего. Потому в народе его и прозвали — Огуменник.

А женщины в этот день задабривали домашних духов — домовых. Они пекли пироги и оставляли их в укромных местах: в конюшне, бане, за печкой.

Музей домовых в Барнауле. Дарья Терехова.

Что нельзя делать 4 сентября

Воздержитесь от подарков: не дарите и не принимайте. А то можно навлечь на себя неприятности.

4 сентября нежелательно ходить в лес , ведь можно заблудиться. Там в этот день бродит леший.

ведь можно заблудиться. Там в этот день бродит леший. Дальние поездки стоит отложить , иначе они могут закончиться неудачей.

Приметы на Огуменника