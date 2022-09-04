Как защититься от лешего 4 сентября: приметы и традиции на день Агафона Огуменника

Традиции на Агафона Огуменника
На Руси верили, что в этот день на гумно приходит леший, чтобы «потешиться над соломкой». Он перетаскивал снопы с одного гумна на другое и раскидывал солому по всей округе.
Чтобы защитить свои припасы от злого духа, мужчины надевали тулупы наизнанку, брали кочегурку и шли на гумно. Амбары очерчивали кругом и не выходили из него. Считалось, что в этот день стоит попросить святого Агафона о помощи, и тогда он убережет от лешего. Потому в народе его и прозвали — Огуменник.
А женщины в этот день задабривали домашних духов — домовых. Они пекли пироги и оставляли их в укромных местах: в конюшне, бане, за печкой.
Что нельзя делать 4 сентября
- Воздержитесь от подарков: не дарите и не принимайте. А то можно навлечь на себя неприятности.
- 4 сентября нежелательно ходить в лес, ведь можно заблудиться. Там в этот день бродит леший.
- Дальние поездки стоит отложить, иначе они могут закончиться неудачей.
Приметы на Огуменника
- Солнце в этот день предвещает теплую осень.
- Если холодно и влажно — зима придет быстро и будет морозной.
- В лесу мало грибов, но много орехов — зима будет морозной и снежной.
- Туман в лучах солнца — тепло простоит еще долго.
- Паутина летит высоко — к холодной зиме.