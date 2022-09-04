4 сентября
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Жизнь

Как защититься от лешего 4 сентября: приметы и традиции на день Агафона Огуменника

4 сентября отмечают православный праздник День Агафона Огуменника. Церковь почитает святого Агафона Никомидийского, который принял смерть за Христа во время правления императора Максимиана. Рассказываем, чего стоит опасаться и на что обратить внимание 4 сентября.

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Традиции на Агафона Огуменника

На Руси верили, что в этот день на гумно приходит леший, чтобы «потешиться над соломкой». Он перетаскивал снопы с одного гумна на другое и раскидывал солому по всей округе.

Чтобы защитить свои припасы от злого духа, мужчины надевали тулупы наизнанку, брали кочегурку и шли на гумно. Амбары очерчивали кругом и не выходили из него. Считалось, что в этот день стоит попросить святого Агафона о помощи, и тогда он убережет от лешего. Потому в народе его и прозвали — Огуменник.

А женщины в этот день задабривали домашних духов — домовых. Они пекли пироги и оставляли их в укромных местах: в конюшне, бане, за печкой.

Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

Что нельзя делать 4 сентября

  • Воздержитесь от подарков: не дарите и не принимайте. А то можно навлечь на себя неприятности.
  • 4 сентября нежелательно ходить в лес, ведь можно заблудиться. Там в этот день бродит леший.
  • Дальние поездки стоит отложить, иначе они могут закончиться неудачей.

Приметы на Огуменника

  • Солнце в этот день предвещает теплую осень.
  • Если холодно и влажно — зима придет быстро и будет морозной.
  • В лесу мало грибов, но много орехов — зима будет морозной и снежной.
  • Туман в лучах солнца — тепло простоит еще долго.
  • Паутина летит высоко — к холодной зиме.
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