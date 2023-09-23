Какая погода будет 23 сентября в Алтайском крае

Преимущественно без осадков, местами по югу и востоку небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Температура от +11 до +13 градуса.
Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
Ранее сообщалось, что на Алтае уже выпал снег.
О погоде в Алтайском крае 23 сентября рассказали синоптики.
Преимущественно без осадков, местами по югу и востоку небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Температура от +11 до +13 градуса.
Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
Ранее сообщалось, что на Алтае уже выпал снег.
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