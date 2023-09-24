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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае 24 сентября

Синоптики рассказали о погоде в регионе 24 сентября.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура воздуха составит 0...+5 градусов. Местами небольшие дожди, в предгорьях возможны с мокрым снегом. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем температура поднимется до +7...+12 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью термометры покажут от +2 до +4 градусов. В начале ночи небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Днем потеплеет до +9...+11 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с.

Ранее рассказали, что на Алтае уже выпал снег.

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