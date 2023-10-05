Какая погода будет в Алтайском крае в День учителя

Температура ночью будет -4 до +1 градусов, местами до +6 градусов.
Без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный 3-8 м/с.
Температура днем будет от +14 до +19 градусов.
Ранее мы писали, что можно подарить учителю в 2023 году.
В России 5 октября отмечают День учителя. Какая погода будет в Алтайском крае - в материале altapress.ru.
Температура ночью будет -4 до +1 градусов, местами до +6 градусов.
Без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный 3-8 м/с.
Температура днем будет от +14 до +19 градусов.
Ранее мы писали, что можно подарить учителю в 2023 году.
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