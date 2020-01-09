Какая погода будет в Алтайском крае в январе 2020 года

Алтайский край выходит из новогодних праздников в условиях антициклональной погоды — в регионе установился мороз, который, впрочем, является весьма комфортным для жителей Сибири.

Такая погода, согласно прогнозу, продержится в регионе минимум до следующей недели. В целом же январь 2020 года в Алтайском крае не обещает каких-либо существенных климатических сюрпризов.

По информации Росгидромета, первый месяц 2020 года выдастся либо не холоднее нормы, либо даже теплее, чем обычно.

Напомним, что для Барнаула же средняя месячная температура в январе составляет -16,8 градуса.

При этом следует учесть, что в отдельные дни января в Алтайском крае могут установиться и сильные морозы.

Так, перед самым Новым годом в региональном управлении МЧС России предупреждали, что в январе холода до -35 градусов и даже ниже способны вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта на территории всего края.