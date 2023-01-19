Какие болезни можно «заработать» на нелюбимой работе, объяснил психолог

Если работа не в радость и не приносит удовлетворения, человек не только лишает себя настоящей жизни. Он рискует «заработать» болезни, рассказал «АиФ» психолог Роман Сухинин.

Работа не к душе вызывает у человека недовольство, напряжение и стресс. Со временем ситуация только усугубляется.

По мнению специалиста, негативные эмоции имеют способность «оседать» и накапливаться в организме, что приводит к психосоматическим заболеваниям.

Больное горло и простуда также могут быть вызваны неприятием работы.

Сложные отношения сотрудников и начальства по итогу переходят во внутреннее недовольство, что вполне может спровоцировать частые ангины и фарингиты.

Работа. Офис. Сотрудники. СС0

Головная боль и мигрень на рабочем месте — нередкая причина сложных взаимоотношений между сотрудниками и «плохой погоды» в коллективе.

Как объясняет психолог, большинство офисных работников страдают болями в шее и остеохондрозом именно из-за ощущения, что работа — лямка, которую приходится тянуть каждый день.

Такие же параллели эксперт проводит и с болями в суставах, артритами и артрозами. Любое ограничение подвижности для человека — сигнал, что он остановился в развитии.

У работника просто не получается двигаться дальше, когда он топчется на месте. Частое напряжение, критический настрой, гастрит и язва тоже могут возникнуть от неприятия работы.

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По мнению психолога, на работу может появиться аллергия — и это не шутка. Болезнь спасает человека от очередного трудового дня.

Исходя из наблюдений, у многих людей недомогание проходит именно при смене сферы деятельности.

Специалист подчеркивает, что к любому заболеванию нужен комплексный подход: не только со стороны медицины, но и психосоматики.

При отчетливом понимании ситуации, следует попытаться ее изменить и устранить источник стресса.

Также нужно дать организму отдохнуть, расслабиться и успокоиться, советует психолог.

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