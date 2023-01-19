19 января
﻿
Жизнь

Какие болезни можно «заработать» на нелюбимой работе, объяснил психолог

Если работа не в радость и не приносит удовлетворения, человек не только лишает себя настоящей жизни. Он рискует «заработать» болезни, рассказал «АиФ» психолог Роман Сухинин.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Работа не к душе вызывает у человека недовольство, напряжение и стресс. Со временем ситуация только усугубляется.

По мнению специалиста, негативные эмоции имеют способность «оседать» и накапливаться в организме, что приводит к психосоматическим заболеваниям.

Больное горло и простуда также могут быть вызваны неприятием работы.

Сложные отношения сотрудников и начальства по итогу переходят во внутреннее недовольство, что вполне может спровоцировать частые ангины и фарингиты.

Работа. Офис. Сотрудники.
Работа. Офис. Сотрудники.
СС0

Головная боль и мигрень на рабочем месте — нередкая причина сложных взаимоотношений между сотрудниками и «плохой погоды» в коллективе.

Как объясняет психолог, большинство офисных работников страдают болями в шее и остеохондрозом именно из-за ощущения, что работа — лямка, которую приходится тянуть каждый день.

Такие же параллели эксперт проводит и с болями в суставах, артритами и артрозами. Любое ограничение подвижности для человека — сигнал, что он остановился в развитии.

У работника просто не получается двигаться дальше, когда он топчется на месте. Частое напряжение, критический настрой, гастрит и язва тоже могут возникнуть от неприятия работы.

Смартфон. Работа, обучение.
Смартфон. Работа, обучение.
СС0

По мнению психолога, на работу может появиться аллергия — и это не шутка. Болезнь спасает человека от очередного трудового дня.

Исходя из наблюдений, у многих людей недомогание проходит именно при смене сферы деятельности.

Специалист подчеркивает, что к любому заболеванию нужен комплексный подход: не только со стороны медицины, но и психосоматики.

При отчетливом понимании ситуации, следует попытаться ее изменить и устранить источник стресса.

Также нужно дать организму отдохнуть, расслабиться и успокоиться, советует психолог.

Ранее опрос показал, что помогает россиянам в работе.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость