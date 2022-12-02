Какие бумаги нельзя выкидывать, рассказала эксперт

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова уверена, что бумаги могут понадобится при судебном разбирательстве. Об этом пишет «Прайм».
Следует сохранять бумаги об оказании платных услуг, оплате ЖКХ и связи, уплате налогов и взносов за страхование.
Не стоит избавляться и от банковских документов, указывает Газета.Ru.
Нужно обязательно хранить документы, в которых прописаны трудовые отношения.
Ранее жителям Алтая рассылали «послания» от налоговой службы.
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