2 декабря
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Жизнь

Какие бумаги нельзя выкидывать, рассказала эксперт

Несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы необходимо храниться на бумажном носителе, не выбрасывать.

Квитанция ЖКХ. Оплата изготовления квитанции. Омск.
Квитанция ЖКХ. Оплата изготовления квитанции. Омск.
vk.com/chp55.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова уверена, что бумаги могут понадобится при судебном разбирательстве. Об этом пишет «Прайм».

Следует сохранять бумаги об оказании платных услуг, оплате ЖКХ и связи, уплате налогов и взносов за страхование.

Не стоит избавляться и от банковских документов, указывает Газета.Ru.

Нужно обязательно хранить документы, в которых прописаны трудовые отношения.

Ранее жителям Алтая рассылали «послания» от налоговой службы.

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