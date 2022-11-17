Об изменениях в системе ОМС предупредили россиян

Изменения в системе ОМС ожидают россиян уже с 1 декабря, сообщила «Прайму» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, в числе изменений — консолидация данных о пациентах, получающих обслуживание на региональном и федеральном уровне.

Планируется, что это облегчит доступ к сведениям полиса и оформление документов, а также повысит эффективность обмена информацией между медучреждениями. В отдельную категорию внесут несовершеннолетних россиян.

«Лица без ОМС смогут получить электронный полис через портал „Госуслуги“, а для новорожденных документ начнут выдавать с 1 декабря автоматически», — уточнила Финогенова.

В ГИС ОМС появятся сведения о бумажном документе. Также с 1 декабря вместо полиса россияне смогут предъявлять удостоверение личности.

Ранее стало известно, что перевести в цифровой формат все услуги по занятости планирует Роструд.