17 ноября
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Жизнь

Об изменениях в системе ОМС предупредили россиян

Изменения в системе ОМС ожидают россиян уже с 1 декабря, сообщила «Прайму» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Электронный полис обязательного медицинского страхования (ЭПОМС)
Электронный полис обязательного медицинского страхования (ЭПОМС)
Мария Стрыгина

По словам эксперта, в числе изменений — консолидация данных о пациентах, получающих обслуживание на региональном и федеральном уровне.

Планируется, что это облегчит доступ к сведениям полиса и оформление документов, а также повысит эффективность обмена информацией между медучреждениями. В отдельную категорию внесут несовершеннолетних россиян.

«Лица без ОМС смогут получить электронный полис через портал „Госуслуги“, а для новорожденных документ начнут выдавать с 1 декабря автоматически», — уточнила Финогенова.

В ГИС ОМС появятся сведения о бумажном документе. Также с 1 декабря вместо полиса россияне смогут предъявлять удостоверение личности.

Ранее стало известно, что перевести в цифровой формат все услуги по занятости планирует Роструд.

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