1 августа
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Жизнь

Какие правила нужно соблюдать в суперлуние и как оно может повлиять на жизнь

В первый день августа ожидается суперлуние, в этот момент луна находится в ближайшей точке к Земле и видится яркой и огромной. Астрономы говорят, что даже при помощи обычных биноклей и телескопов можно рассмотреть ее кратеры и «моря».

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

В день суперлуния нужно быть открытым для новых идей, экспериментов, принимать нестандартные решения. Это поможет вам в реализации новых проектов за которые, возможно вы боялись взяться.

В личной жизни можно наладить отношения и устранить недопонимания. Вечер желательно провести с родными и близкими.

Также обратите внимание на сны - там можно получить важные подсказки.

Многие астрологи считают, что в этот день лучше не ходить в салоны красоты, так как результат может вас разочаровать.

Главное быть спокойным. Лучше в этот период не выяснять отношения, даже если вы уверены, что правы.

Также не рекомендуется назначать важные встречи: лучше отложить разговор на несколько дней.
лунные сутки категорически не подходят для интима. Физическая близость может обернуться неприятностями или разочарованием. Лучше поговорить с партнером по душам, сообщает Комсомольская Правда.


Ранее август начнется с огромной луны, которую можно будет увидеть в Барнауле

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