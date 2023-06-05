5 июня
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Жизнь

Первое летнее полнолуние: чем опасна Клубничная Луна

Накануне состоялось первое летнее полнолуние.

Луна
Луна
CC0

Это период высокой духовной силы, способный оказать влияние на человека и животных, указывает LIFE. И хотя полная Луна наблюдалась минувшей ночью, но 5 и 6 июня нам будет казаться, что лунный диск абсолютно круглый.

Это полнолуние называется Клубничная Луна, так как начинается период созревания этой вкусной красной ягоды.

Влияние

Явление способно возбудить жажду деятельности, стремлений. Однако есть и обратная сторона Луны в этот период полнолуние может довести нервную систему до предела, обострить чувства тоски и неудовлетворенности. А также сделать человека более вспыльчивым и раздражительным.

Особая сила

Лунный свет обладает особой силой, способной влиять на людей.

Сон и панамы

Не стоит спать в лунном свете, ходить с непокрытой головой и принимать ответственные решения.

Цветочный спутник

А месяц назад над Землей зависала Цветочная Луна. Цветочная Луна – самое распространенное название для полной Луны в мае. Дело в том, что в Северном полушарии в это время начинается сезон цветения.

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