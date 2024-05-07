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Жизнь

Какие профессии заменит искусственный интеллект в течении пяти лет

Некоторые профессии могут исчезнуть с рынка труда, потому что их заменит искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет Газета.ru.

По мнению Родиона Кадырова, директора первого в России каталога нейросетей FABULA AI и эксперта в области создания и продвижения продуктов искусственного интеллекта (ИИ), некоторые профессии могут исчезнуть с рынка труда в течение следующих пяти лет, поскольку их функции возьмет на себя ИИ.

В качестве примеров таких профессий Кадыров назвал рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов.

Нейросеть может автоматизировать любой процесс, который можно описать с помощью алгоритма. Крупные компании уже применяют такие технологии.

При этом внедрение искусственного интеллекта не должно привести к массовой безработице, так как автоматизированы будут только определенные виды деятельности, необходимые для предприятий.

Ранее сообщалось, что в Китае показали первого электрического робота, который может бегать как человек.

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