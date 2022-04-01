Какие законы вступают в силу с 1 апреля, и как власти поддержат россиян

2

Для участников спецоперации

Отметил Вячеслав Володин и вступивший в силу закон — о признании участников спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий.

По его словам, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате ЖКХ.