8 августа
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Жизнь

Спокойствие и контроль. Какое будущее ждет всех с 8 по 14 августа

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 8 по 14 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной.

ОАП 4.
ОАП 4.
altapress.ru.

В начале недели постарайтесь ни на кого не наезжать и не отвечать агрессией на агрессию. Готовка, ведение домашнего хозяйства — то, на что можно переключиться и снять напряжение. Грусти и унынию не поддавайтесь.

АП 1.
АП 1.

Помните…

сильный не тот, кто нападает, а тот, кто защищает! Много на неделе не планируйте. У вас произойдет корректировка курса.

АП 2.
АП 2.

Можете стать капризными…

обидчивыми, чувствительными. Углубляйте отношения, занимайтесь домашними делами.

АП 3.
АП 3.

Вы будете ярче и громче

Продуктивность возрастет. Вы будете одинаково хороши и занимаясь своими делами, и поддерживая других.

АП 4.
АП 4.

Постарайтесь…

не реагировать серьезно на окружающий хаос. Останьтесь тихими внутри. Но не слишком: в меланхолию и печаль тоже со всей серьезностью не погружайтесь.

АП 5.
АП 5.

Ваша речь…

сейчас целительна как никогда. Ответственно подойдите к тому, что говорите. На выходных следите за самочувствием.

АП 6.
АП 6.

Время отдыха

Причем очень хорошего. Прежде чем помогать кому-то, помогите себе. Восстановите свои эмоции и силы.

АП 7.
АП 7.

Вас постепенно отпустят…

подозрительность и недоверчивость. Вы увидите новые возможности в отношениях с партнером. На этой неделе просто наблюдайте.

АП 8.
АП 8.

Не переживайте

Как вы знаете, все болезни от нервов и напряжений. Ваша задача на неделе — дышать глубоко, мысли озвучивать без злобы и раздражения, спокойно.

АП 9.
АП 9.

Не придумывайте проблем…

с деньгами. Их у вас нет. Кредиты не берите. С инвестициями не торопитесь.

АП 10.
АП 10.

Отдохните

Не сражайтесь. На детей не давите. Займитесь планированием. Не усложняйте себе жизнь.

АП 11.
АП 11.

Порадуйтесь…

за своего партнера. Не конкурируйте. Примите его поддержку, насладитесь заботой.

АП 12.
АП 12.

Изучайте иностранные языки

Но не посвящайте совершенно все свое свободное время этому. Улучшайте отношения с ближайшим окружением, братьями, сестрами.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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