Больше отдыхать, меньше нервничать. Какое будущее ждет всех с 20 по 26 июня

Неделя изобретательности и общения. Пришло время налаживать связи, контакты с партнерами, подписывать договоры. Но будьте внимательны — раздражение и перенапряжение все испортят. Вовремя отдыхайте, следите за самочувствием, давлением. «Починку» зубов и операции лучше отложить.
Самое время брать отпуск
Не спешите и не перегружайте себя делами. Ни в коем случае не идите на конфликт. Наломаете дров за неделю столько, что исправлять положение будете не одну неделю…
Почувствуете себя в своей тарелке
Стройте планы, распускайте перышки. Ожидайте доходов от недвижимости. Но на этой неделе много не тратьте. Адекватно не сможете оценить свой шоппинг.
Вы будете во всеоружии
Ваши таланты и навыки пользуются спросом. Вы всем нужны как никогда. Творите, красуйтесь, общайтесь. Но о своих амбициях по работе пока никому не рассказывайте, не трепите языком, займитесь делом.
Вы можете быть измотаны…
без видимых причин. Сохраняйте спокойствие и не переработайте. Иначе потеряете смысл в труде. А там недалеко и до апатии…
Блесните своим авторитетом…
и окажите поддержку другим. Если справитесь с раздражением и гневом, получите признание. С партнерами не пытайтесь договориться и перенесите разговоры по душам .
Вам станет проще учиться
На работе найдете новый, оригинальный способ решения проблем. Вопросы, связанные с партнером, могут вызвать стресс. Оставьте их пока в покое.
Вы сможете решить вопросы наследства
А также заняться здоровьем репродуктивной системы. Партнер поможет с финансами. Будьте внимательны: его здоровье может вызвать беспокойство.
Возможно, придется вложиться в здоровье…
детей или домашних животных. Также в жизнь войдет масса дел. Не сопротивляйтесь, постарайтесь и найти в этом плюсы, удовольствие.
Вы сможете получить неприятные эмоции…
на отдыхе с детьми Не расстраивайтесь. Как ни странно звучит — вам это только на пользу. Берите пример с партнера. Он покажет как можно договариваться.
Не цепляйтесь за комфорт
Больше потеряете, чем приобретете. Отложите ваши попытки решить вопросы переезда и жилья. Расслабьтесь, пообщайтесь с детьми.
Отложите решение денежных вопросов
Особенно ограничьте общение по этой теме с коллегами по работе и родными. Отдохните с детьми, сходите на свидание.
Ваше самочувствие…
на этой неделе целиком и полностью зависит от питания. Не нервничайте из-за того, что вам придется потратиться на себя.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.