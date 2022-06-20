Больше отдыхать, меньше нервничать. Какое будущее ждет всех с 20 по 26 июня

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 20 по 26 июня. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Неделя изобретательности и общения. Пришло время налаживать связи, контакты с партнерами, подписывать договоры. Но будьте внимательны — раздражение и перенапряжение все испортят. Вовремя отдыхайте, следите за самочувствием, давлением. «Починку» зубов и операции лучше отложить.

АП 1. Самое время брать отпуск Не спешите и не перегружайте себя делами. Ни в коем случае не идите на конфликт. Наломаете дров за неделю столько, что исправлять положение будете не одну неделю…

АП 2. Почувствуете себя в своей тарелке Стройте планы, распускайте перышки. Ожидайте доходов от недвижимости. Но на этой неделе много не тратьте. Адекватно не сможете оценить свой шоппинг.

АП 3. Вы будете во всеоружии Ваши таланты и навыки пользуются спросом. Вы всем нужны как никогда. Творите, красуйтесь, общайтесь. Но о своих амбициях по работе пока никому не рассказывайте, не трепите языком, займитесь делом.

АП 4. Вы можете быть измотаны… без видимых причин. Сохраняйте спокойствие и не переработайте. Иначе потеряете смысл в труде. А там недалеко и до апатии…

АП 5. Блесните своим авторитетом… и окажите поддержку другим. Если справитесь с раздражением и гневом, получите признание. С партнерами не пытайтесь договориться и перенесите разговоры по душам .

АП 6. Вам станет проще учиться На работе найдете новый, оригинальный способ решения проблем. Вопросы, связанные с партнером, могут вызвать стресс. Оставьте их пока в покое.

АП 7. Вы сможете решить вопросы наследства А также заняться здоровьем репродуктивной системы. Партнер поможет с финансами. Будьте внимательны: его здоровье может вызвать беспокойство.

АП 8. Возможно , придется вложиться в здоровье… детей или домашних животных. Также в жизнь войдет масса дел. Не сопротивляйтесь, постарайтесь и найти в этом плюсы, удовольствие.

АП 9. Вы сможете получить неприятные эмоции… на отдыхе с детьми Не расстраивайтесь. Как ни странно звучит — вам это только на пользу. Берите пример с партнера. Он покажет как можно договариваться.

АП 10. Не цепляйтесь за комфорт Больше потеряете, чем приобретете. Отложите ваши попытки решить вопросы переезда и жилья. Расслабьтесь, пообщайтесь с детьми.

АП 11. Отложите решение денежных вопросов Особенно ограничьте общение по этой теме с коллегами по работе и родными. Отдохните с детьми, сходите на свидание.

АП 12. Ваше самочувствие… на этой неделе целиком и полностью зависит от питания. Не нервничайте из-за того, что вам придется потратиться на себя.