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Жизнь

Какое мороженое может разрушать мозг и ЖКТ

Не все мороженое, которое так любят взрослые в жаркую погоду, безопасно для здоровья. Некоторые виды мороженого могут быть опасны для организма, предупредил россиян хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Об этом пишет NEWS.ru.

Особую опасность представляет мороженое из спиртных напитков, отметил специалист.

Отмечается, что оно может нанести вред внутренним органам. Этанол, сахар и сливки, которые иногда добавляют в такое мороженое, образуют губительное сочетание.

Спирт разрушает мозг и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), а также негативно влияет на центральную нервную систему. В результате может ухудшиться память, возникнуть проблемы со сном, нарушиться когнитивные функции и способность к обучению.

Также такой вид мороженного может привести к лишнему весу и предиабету.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель мороженого на Алтае выпустит необычный продукт.

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