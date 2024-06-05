Особую опасность представляет мороженое из спиртных напитков, отметил специалист.
Отмечается, что оно может нанести вред внутренним органам. Этанол, сахар и сливки, которые иногда добавляют в такое мороженое, образуют губительное сочетание.
Спирт разрушает мозг и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), а также негативно влияет на центральную нервную систему. В результате может ухудшиться память, возникнуть проблемы со сном, нарушиться когнитивные функции и способность к обучению.
Также такой вид мороженного может привести к лишнему весу и предиабету.
Ранее сообщалось, что крупнейший производитель мороженого на Алтае выпустит необычный продукт.
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