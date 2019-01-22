Какого числа Масленица 2019: традиции и приметы

На Масленицу принято проводить зиму и встречать весну. Этот древний славянский праздник начинают праздновать за неделю до Великого поста. Рассказываем, когда Масленица-2019, что это за праздник и какие традиции с ним связаны.

Когда Масленица в 2019 году

Дата Масленицы зависит от Пасхи, поэтому каждый год этот древний славянский праздник проводят в разных числах.

В 2019-м масленичная неделя начинается 4 марта, а сам праздник Масленица будет 10 марта.

Традиции Масленицы на каждый день

4 марта

В понедельник проходит встреча Масленицы. С этого дня начинают печь блины и готовить чучело Масленицы, которое выставляют на улицу до воскресенья.

5 марта

Этот день Масленицы называли Заигрыш. Его полностью посвящали молодоженам. Во вторник устраивали народные гуляния: катались на санках, каруселях и ледяных горках.

6 марта

В третий день — Лакомка — теща приглашает зятя на блины, пишет wiki.

Блины. СС0

7 марта

В народе этот день называют Разгуляй. С него начиналась Широкая Масленица. Люди прекращали хозяйственные работы и начинали веселиться: кататься на санках, пели песни, водили хороводы, устраивали кулачные бои и прыгали через костер.

8 марта

Тещины вечерки выпадают на пятницу. По традиции в этот день теща вместе с друзьями приходила в гости к зятю, а он показывал свое расположение к теще и ее близким.

9 марта

В Золовкины посиделки молодые невестки звали к себе сестер мужа, угощали вкусностями и дарили подарки.

10 марта

В последней день «блинной недели» было «Прощеное воскресенье». Именно в этот день провожали Масленицу и символично сжигали чучело. В этот день принято просить прощение у родных и близких.

Приметы на Масленицу

На Масленицу предсказывали погоду. Сколько блинов испечет хозяйка, столько солнечных дней будет в году. Если перед Масленицей шел дождь, то ожидали богатую на грибы осень, если был мороз — это означало солнечное лето, пишет maslenisa.ru.

С блинами также связан другие приметы. К примеру, если блины не получатся, то будут трудности впереди. Много гостей накормишь — счастье обретешь, пишет sueveriya.ru.