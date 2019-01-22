Какого числа Масленица 2019: традиции и приметы

Когда Масленица в 2019 году
Дата Масленицы зависит от Пасхи, поэтому каждый год этот древний славянский праздник проводят в разных числах.
В 2019-м масленичная неделя начинается 4 марта, а сам праздник Масленица будет 10 марта.
Традиции Масленицы на каждый день
4 марта
В понедельник проходит встреча Масленицы. С этого дня начинают печь блины и готовить чучело Масленицы, которое выставляют на улицу до воскресенья.
5 марта
Этот день Масленицы называли Заигрыш. Его полностью посвящали молодоженам. Во вторник устраивали народные гуляния: катались на санках, каруселях и ледяных горках.
6 марта
В третий день — Лакомка — теща приглашает зятя на блины, пишет wiki.
7 марта
В народе этот день называют Разгуляй. С него начиналась Широкая Масленица. Люди прекращали хозяйственные работы и начинали веселиться: кататься на санках, пели песни, водили хороводы, устраивали кулачные бои и прыгали через костер.
8 марта
Тещины вечерки выпадают на пятницу. По традиции в этот день теща вместе с друзьями приходила в гости к зятю, а он показывал свое расположение к теще и ее близким.
9 марта
В Золовкины посиделки молодые невестки звали к себе сестер мужа, угощали вкусностями и дарили подарки.
10 марта
В последней день «блинной недели» было «Прощеное воскресенье». Именно в этот день провожали Масленицу и символично сжигали чучело. В этот день принято просить прощение у родных и близких.
Приметы на Масленицу
На Масленицу предсказывали погоду. Сколько блинов испечет хозяйка, столько солнечных дней будет в году. Если перед Масленицей шел дождь, то ожидали богатую на грибы осень, если был мороз — это означало солнечное лето, пишет maslenisa.ru.
С блинами также связан другие приметы. К примеру, если блины не получатся, то будут трудности впереди. Много гостей накормишь — счастье обретешь, пишет sueveriya.ru.