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Какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2018: история и традиции праздника

В 2018 году Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября. Дата праздника из года в год не меняется. В этот день верующие вспоминают о том, как Богородица спасла молящихся людей в осажденном Константинополе. Рассказываем об истории и традициях праздника Покров Божией Матери-2018.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

14 октября 2018 православные вспоминают о событии, которое произошло в 910 году в осажденном врагами Константинополе.

По церковному преданию, Богородица явилась молящимся людям и распростерла над ними свой омофор (покрывало для головы), сообщает «Фома». И произошло чудо: враги не смогли вторгнуться в город.

Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Вид на Барнаул. Иоанно-Богословская церковь. Храм.
Анна Зайкова

Покров-2018: традиции православного праздника

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы поста нет. Если Покров выпадает на среду или пятницу, в этот день верующим можно есть рыбу. Покров-2018 будет в воскресенье. Верующие ходят в храм на праздничную службу, исповедаются и причащаются.

В народном сознании свадьба на Покров почти гарантировала счастливую семейную жизнь. Однако это только народное представление, пишет «Фома», оно не связано с религиозными воззрениями.

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