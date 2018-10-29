Какого числа родительская суббота в 2018 году

Дмитриевская суббота в 2018 году
Дмитриевская суббота — ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю).
По преданию, Дмитриевская родительская суббота установлена князем Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Сначала в этот день поминали павших в сражении воинов, сообщает pravoslavie.ru. Постепенно в этот день стали поминать всех усопших христиан.
В Дмитриевскую субботу-2018 принято посещать могилы родных, поминать усопших в церкви. На кладбищах и в храмах служат панихиды.