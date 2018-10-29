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Какого числа родительская суббота в 2018 году

Дмитриевская родительская суббота в 2018 году — 3 ноября. Этот родительский день установлен только в Русской Православной Церкви. Altapress.ru рассказывает, почему родительская суббота в ноябре 2018 называется Дмитриевской и в чем ее особенность.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Дмитриевская суббота в 2018 году

Дмитриевская суббота — ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю).

По преданию, Дмитриевская родительская суббота установлена князем Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Сначала в этот день поминали павших в сражении воинов, сообщает pravoslavie.ru. Постепенно в этот день стали поминать всех усопших христиан.

В Дмитриевскую субботу-2018 принято посещать могилы родных, поминать усопших в церкви. На кладбищах и в храмах служат панихиды.

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