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Жизнь

Какой будет погода в Алтайском крае на неделе

В Алтайском крае на неделе до 14 февраля средняя температура воздуха ожидается −22…−19 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
СС0

В течение периода преобладающая ночная температура воздуха будет −20…−24, а днем столбик термометра покажет −16…−21.

По данным синоптиков, 10 февраля ветер усилится до 13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −22… −27, местами до -33, а днем будет −13… −18, местами −7… −12. В понедельник, 11 февраля, ветреная погода сохранится, в отдельных районах будет идти снег. Днем в северных районах может похолодать до -22, однако в среднем по краю столбик термометра в дневные часы покажет −12…−17.

Ранее altapress.ru писал, что 9 февраля — последний день аномально холодной погоды. С 11 по 14 февраля Алтайский край окажется под влиянием азиатского антициклона, возобновится спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Окончательно в регионе потеплеет после 14 февраля

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