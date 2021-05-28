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Жизнь

«Какой красивый»: Путин оценил макет нового музея Минобороны в виде нагромождения звезд

Министр обороны Сергей Шойгу представил президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, сообщает РИА «Новости».

Макет нового главного музея Вооруженных сил России.
Макет нового главного музея Вооруженных сил России.
кадр из видео РИА "Новости".

Новый музей российской армии планируют построить рядом с парком «Патриот» в Подмосковье.

«Мы сейчас представляем большой проект — строительство главного музея Вооруженных сил. Мы делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это», — рассказал Шойгу в эфире «Россия 24».

Он уточнил, что только стрелкового оружия в запасниках военных музеев хранится 43 тысячи единиц.

«Какой макет красивый», — оценил Путин.

Музей будет занимать площадь 150 тыс. квадратных метров. Здание представляет собой несколько звезд, расположенных одна на одной.

В каждом из лучей музея-звезды будут экспонаты времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения и не только.

Ранее историка из Франции ошеломил, потряс и восхитил главный храм Вооруженных сил России.

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