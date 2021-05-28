«Какой красивый»: Путин оценил макет нового музея Минобороны в виде нагромождения звезд

Новый музей российской армии планируют построить рядом с парком «Патриот» в Подмосковье.
«Мы сейчас представляем большой проект — строительство главного музея Вооруженных сил. Мы делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это», — рассказал Шойгу в эфире «Россия 24».
Он уточнил, что только стрелкового оружия в запасниках военных музеев хранится 43 тысячи единиц.
«Какой макет красивый», — оценил Путин.
Музей будет занимать площадь 150 тыс. квадратных метров. Здание представляет собой несколько звезд, расположенных одна на одной.
В каждом из лучей музея-звезды будут экспонаты времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения и не только.
Ранее историка из Франции ошеломил, потряс и восхитил главный храм Вооруженных сил России.