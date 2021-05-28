«Какой красивый»: Путин оценил макет нового музея Минобороны в виде нагромождения звезд

Новый музей российской армии планируют построить рядом с парком «Патриот» в Подмосковье.

«Мы сейчас представляем большой проект — строительство главного музея Вооруженных сил. Мы делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это», — рассказал Шойгу в эфире «Россия 24».