14 января
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Жизнь

Какую погоду пообещали синоптики в Алтайском крае 14 января

Днем в субботу продолжить дуть сильный ветер, однако температура будет немного выше, передает meteo22.

Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
altapress.ru.

Погода в Алтайском крае 14 января

Температура от -9 до -14 градусов. Небольшой, по северу умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, 12−17 м/с, местами порывы 25−27 м/с.

Погода в Барнауле 14 января

Температура от -12 до -14 градусов. Небольшой снег, метели.

Ветер юго-западный, 12−17 м/с, порывы до 22 м/с. Также будет западный ветер, 13−18 м/с.

Ранее Барнаул стоял в 10-балльных пробках из-за метели. Кроме того, 13 января в метель и гололедицу в Барнауле произошли три аварии, две из них массовые и одна смертельная.

Также на алтайской трассе столкнулись пять автомобилей, один оказался на капоте у другого.

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