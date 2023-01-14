Какую погоду пообещали синоптики в Алтайском крае 14 января

Погода в Алтайском крае 14 января
Температура от -9 до -14 градусов. Небольшой, по северу умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.
Ветер юго-западный, 12−17 м/с, местами порывы 25−27 м/с.
Погода в Барнауле 14 января
Температура от -12 до -14 градусов. Небольшой снег, метели.
Ветер юго-западный, 12−17 м/с, порывы до 22 м/с. Также будет западный ветер, 13−18 м/с.
Ранее Барнаул стоял в 10-балльных пробках из-за метели. Кроме того, 13 января в метель и гололедицу в Барнауле произошли три аварии, две из них массовые и одна смертельная.
Также на алтайской трассе столкнулись пять автомобилей, один оказался на капоте у другого.
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