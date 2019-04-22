Каракурт и компания. Иностранцы назвали пять самых опасных животных России

Издание отмечает, что бурый медведь не просто так встречается во многих русских сказках и стал символом Олимпиады-80 в Москве. Эти животные могут преследовать добычу со скоростью до 50 км/ч и убить ее одним когтем.
На втором месте в рейтинге серый волк — один из самых распространенных хищников в России. Этот вид особенно опасен тем, что живет стаями. «По приказу вожака волк может легко напасть на человека», — пишет «Эль-Баляд» и рекомендует читателям при встрече с хищником лезть на дерево и сидеть там до тех пор, пока волкам не «надоест ждать», и они уйдут.
На третьем месте в списке — кабан. Авторы отмечают, что убить крупного кабана довольно сложно, кроме того, эти животные часто проявляют агрессию.
Замкнули рейтинг гадюка, «яд которой смертельно опасен для всех, кто весит менее 60 кг», и паук каракурт, чьи укусы вызывают сильные боли.