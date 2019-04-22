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Жизнь

Каракурт и компания. Иностранцы назвали пять самых опасных животных России

Египетская газета «Эль-Баляд» составила рейтинг из пяти самых опасных животных России. «Страшный» список возглавил бурый медведь, сообщают «Известия».

Медведи. Зима
Медведи. Зима
СС0

Издание отмечает, что бурый медведь не просто так встречается во многих русских сказках и стал символом Олимпиады-80 в Москве. Эти животные могут преследовать добычу со скоростью до 50 км/ч и убить ее одним когтем.

На втором месте в рейтинге серый волк — один из самых распространенных хищников в России. Этот вид особенно опасен тем, что живет стаями. «По приказу вожака волк может легко напасть на человека», — пишет «Эль-Баляд» и рекомендует читателям при встрече с хищником лезть на дерево и сидеть там до тех пор, пока волкам не «надоест ждать», и они уйдут.

На третьем месте в списке — кабан. Авторы отмечают, что убить крупного кабана довольно сложно, кроме того, эти животные часто проявляют агрессию.

Каракурт.
Каракурт.
wikipedia.org

Замкнули рейтинг гадюка, «яд которой смертельно опасен для всех, кто весит менее 60 кг», и паук каракурт, чьи укусы вызывают сильные боли.

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