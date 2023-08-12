12 августа
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Жизнь

Карликового «фараона» китов нашли в пляжной стране

Группа ученых открыла новый вид вымерших китов, обитавших в древнем море, пишет Газета.Ru.

Кит в море
Кит в море
Открытые источники

Море покрывало территорию современного Египта.

Ученые обнаружили череп, челюсти, подъязычную кость и позвонок кита.

Анализ находок с помощью компьютерной томографии позволил создать модель роста и развития этого вида. В длину он достигал около 2,5 метров и весил примерно 187 кг, что делает его самым маленьким китом.

Вид получил название Tutcetus — "Tut», отсылающее к умершему молодым египетскому фараону Тутанхамону, и «cetus» по-гречески означает «кит».

Эти киты плавали около 41 млн лет назад.

Между тем нашелся самый тяжелый кит в истории планеты.

Кости животного обнаружили более 10 лет назад на скалах Перу. Эта местность в древности находилась под водой. Исследователи нашли позвонки, ребра и бедренную кость.

Каждый позвонок весит около 100 килограммов, а ребра длиной почти полтора метра. Анализ костей показал, что древний кит весил где-то между 85 и 340 тоннами.

В длину животное достигало примерно 20 метров. Предположительно, древний кит — самое тяжелое животное, обитавшее на планете.

Между тем вес современных синих китов — порядка 180 тонн.

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