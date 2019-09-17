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Жизнь

Карта экс-сторонницы Навального в Барнауле ушла «в минус» на 75 млн рублей

Бывший заместитель руководителя штаба Алексея Навального в Барнауле Ольга Фотиева рассказала о списании с ее банковской карты 75,6 млн рублей. Как пишет «Банкфакс», это произошло после блокировки счета в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

Банковская карта.
Банковская карта.
Jeshu John

Как следует из выписки, «минус» на карте обусловлен арестом 75 585 300 рублей по исполнительному производству уголовного дела от 4 сентября. Такие обеспечительные меры наложили на счета активистов по всей стране.

Ранее на сайте Навального появилось фото ходатайства СКР об аресте имущества в рамках этого дела. В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года группа лиц, в том числе сотрудники ФБК, получили из неустановленных источников наличные денежные средства на сумму 75 585 300 рублей, которые якобы заведомо для них были приобретены преступным путем.

Номер дела совпадает с тем, по которому списали средства с карты Фотиевой.

12 сентября бывший координатор штаба Навального в Барнауле Артем Косарецкий сообщил, что к нему в дом, как и к Ольге Фотиевой, пришли с обыском силовики. Волна обысков прокатилась в тот день как минимум по 39 городам России.

В 2018 году штаб Алексея Навального в Барнауле завершил свою работу.

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