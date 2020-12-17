Каток получился ржаво-красным, потому что заливали питьевой водой из крана

Ржавый каток радует детей и взрослых в поселке городского типа Козулька.

«Такой водой заливают каток. Эта же вода течет в домах из крана. Неоднократно по этому поводу писал запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор, в итоге еще в 2018 году были проведены исследования, факт поставки жителям некачественной воды подтвердился», — отметил Глисков.