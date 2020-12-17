Каток получился ржаво-красным, потому что заливали питьевой водой из крана

Ржавый каток радует детей и взрослых в поселке городского типа Козулька.
«Такой водой заливают каток. Эта же вода течет в домах из крана. Неоднократно по этому поводу писал запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор, в итоге еще в 2018 году были проведены исследования, факт поставки жителям некачественной воды подтвердился», — отметил Глисков.
Примечательно, что в 2019 году суд обязал местные власти решить проблему до 1 декабря 2020 года.
«В итоге за год не сделано ничего. Не то что никаких работ не выполнено, но даже заявка в краевую программу „Чистая вода“ не подана», — подчеркнул депутат.
Теперь Глисков намерен растормошить приставов, чтобы привлечь виновных в бездействии чиновников к ответственности, вплоть до уголовной.
Ранее красноярского депутата удивили три столба посередине тротуара, раскрошенного местной коровой.