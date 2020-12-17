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Жизнь

Каток получился ржаво-красным, потому что заливали питьевой водой из крана

Депутат заксобрания Красноярского края Александр Глисков рассказал на своей странице во «ВКонтакте» про необычный каток.

Ржавый каток. Красноярский край.
Ржавый каток. Красноярский край.
кадр из видео.

Ржавый каток радует детей и взрослых в поселке городского типа Козулька.

«Такой водой заливают каток. Эта же вода течет в домах из крана. Неоднократно по этому поводу писал запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор, в итоге еще в 2018 году были проведены исследования, факт поставки жителям некачественной воды подтвердился», — отметил Глисков.


Примечательно, что в 2019 году суд обязал местные власти решить проблему до 1 декабря 2020 года.

«В итоге за год не сделано ничего. Не то что никаких работ не выполнено, но даже заявка в краевую программу „Чистая вода“ не подана», — подчеркнул депутат.

Теперь Глисков намерен растормошить приставов, чтобы привлечь виновных в бездействии чиновников к ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее красноярского депутата удивили три столба посередине тротуара, раскрошенного местной коровой.

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