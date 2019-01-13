Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
17

Католическое Крещение 2019: какого числа, суть и традиции праздника

Крещение Господне католики и православные отмечают по-разному: не совпадают ни дата, ни традиции праздника. Рассказываем, какого числа Крещение в 2019, купаются ли католики в проруби и что положено делать верующим в праздник.

Католическая церковь
Католическая церковь
СС0

Какого числа Крещение Господне у католиков?

В православии Крещение и Богоявление — это разные названия одного праздника. Католики же празднуют Крещение Господне отдельно от Богоявления, в следующее за ним воскресенье.

Католическое Богоявление — 6 января. Соответственно, в 2019 году Крещение выпадает на 13 января, а в 2020 — на 12 января.

Католическая церковь
Католическая церковь
СС0

Католическое Крещение 2019: суть и традиции праздника

Праздник Крещения посвящен событиям, описанным в Евангелии.

Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече на реку Иордан, чтобы креститься. Согласно церковному учению, после обряда, когда Христос выходил из воды, явился Святой Дух в виде голубя, который сошел на Христа. С неба раздался голос Бога: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так людям впервые явилась вся Святая Троица.

На Крещение христиане обязательно посещают Мессу в храме.

Католическое рождество.
Католическое рождество.
СС0

Купаются ли католики на Крещение в проруби?

В католической церкви нет традиции купания в проруби на Крещение.

Некоторые католические священники окунаются в прорубь вместе с православными на Крещение 19 января, пишет katolik.life.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость