Католическое Крещение 2019: какого числа, суть и традиции праздника

Какого числа Крещение Господне у католиков?
В православии Крещение и Богоявление — это разные названия одного праздника. Католики же празднуют Крещение Господне отдельно от Богоявления, в следующее за ним воскресенье.
Католическое Богоявление — 6 января. Соответственно, в 2019 году Крещение выпадает на 13 января, а в 2020 — на 12 января.
Католическое Крещение 2019: суть и традиции праздника
Праздник Крещения посвящен событиям, описанным в Евангелии.
Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече на реку Иордан, чтобы креститься. Согласно церковному учению, после обряда, когда Христос выходил из воды, явился Святой Дух в виде голубя, который сошел на Христа. С неба раздался голос Бога: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так людям впервые явилась вся Святая Троица.
На Крещение христиане обязательно посещают Мессу в храме.
Купаются ли католики на Крещение в проруби?
В католической церкви нет традиции купания в проруби на Крещение.
Некоторые католические священники окунаются в прорубь вместе с православными на Крещение 19 января, пишет katolik.life.