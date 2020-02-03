Керченская чиновница призвала прекратить травлю ее детей после скандала с батонами

Хужина отметила, что после ее увольнения люди, которые строчили комментарии про ее полноту, переключились на близких людей.

«Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери. Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было», — сказала Хужина журналистам.

Депутаты Керченского горсовета в понедельник, 3 февраля, досрочно прекратили полномочия Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию.

Напомним, Хужина вместе с несколькими чиновниками 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда.

Мая Хужина , бывший председатель Керченского горсовета , уволившаяся после скандала с «батонами» для блокадников. горсовет-керчь.рф.

Они вручили блокадникам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

После Хужина заявила, что это были не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги с мясом и картофелем. Однако это уже никого не интересовало на контрасте между ветеранами и чиновницами в шубах.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой, а чиновниц — женщин с зашкаливающей наглостью. Он заявил, что все должны быть уволены с занимаемых должностей.