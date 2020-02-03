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Жизнь

Керченская чиновница призвала прекратить травлю ее детей после скандала с батонами

Экс-председатель Керченского горсовета Мая Хужина, ушедшая в отставку из-за скандала с поздравлением блокадников батонами хлеба, попросила прекратить травлю ее родных, сообщает РИА «Новости».

Мая Хужина, бывший председатель Керченского горсовета, уволившаяся после скандала с "батонами" для блокадников.
Мая Хужина, бывший председатель Керченского горсовета, уволившаяся после скандала с "батонами" для блокадников.
горсовет-керчь.рф.

Хужина отметила, что после ее увольнения люди, которые строчили комментарии про ее полноту, переключились на близких людей.

«Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери. Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было», — сказала Хужина журналистам.

Депутаты Керченского горсовета в понедельник, 3 февраля, досрочно прекратили полномочия Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию.

Напомним, Хужина вместе с несколькими чиновниками 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда.

Мая Хужина, бывший председатель Керченского горсовета, уволившаяся после скандала с &quot;батонами&quot; для блокадников.
Мая Хужина, бывший председатель Керченского горсовета, уволившаяся после скандала с «батонами» для блокадников.
горсовет-керчь.рф.

Они вручили блокадникам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

После Хужина заявила, что это были не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги с мясом и картофелем. Однако это уже никого не интересовало на контрасте между ветеранами и чиновницами в шубах.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой, а чиновниц — женщин с зашкаливающей наглостью. Он заявил, что все должны быть уволены с занимаемых должностей.

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