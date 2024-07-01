Кейт Миддлтон может появиться на турнире по теннису

Окончательного решения пока никто не знает, Кейт заявила, что сообщит о своем решении в последний момент, все будет зависеть от ее самочувствия в этот день. Соревнования будут проходить с 1 по 14 июля.
Принцесса Уэльская всегда являлась поклонником тенниса, она — патрон Британской ассоциации тенниса и посещение турниров входит в ее обязанности.
Кейт заявила, что постарается посетить часть летних мероприятий. И если посетит, то с более большой вероятностью она выберет свой любимый вид спорта — теннис.
Ранее сообщалось, что больная раком Кейт Миддлтон показалась на публике впервые с 2023 года.
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