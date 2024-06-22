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Жизнь

Принц Уильям снялся в семейной фотосессии без больной раком Кейт Миддлтон

На днях принц Уэльский праздновал свой 42-ой день рождения и опубликовал семейную фотографию. На ней член королевской династии Британии позирует вместе с детьми, но без жены, сообщает Starhit.

Уильям, принц Уэльский
Уильям, принц Уэльский
Flickr.com

Принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии, поэтому ей необходим покой. Кроме того, как сообщают зарубежные СМИ, в данный момент супруга Уильяма находится в онкологическом центре Техаса.

Есть множество свидетелей, которые утверждают, что видели Кейт там. Ее заметили гуляющей и смеющейся со своим телохранителем на тропинке рядом с больницей MD Anderson. Заведение называют лучшим онкологическим центром в мире, специализирующимся на самых смертоносных формах рака молочной железы и яичников, а также легких и предстательной железы, меланоме и лейкемии, — сообщают зарубежные источники.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон появилась показалась на публике впервые за полгода.

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