Стало известно об ухудшении здоровья у Кейт Миддлтон

По словам источников, принцесса тяжело переносила лечение.

Профилактическая химиотерапия, это не самая приятная вещь. Все боялись, что после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления она будет вынуждена снова пройти лечение», — сообщила королевский эксперт Кэти Николл.

Сейчас принцесса проходит новый этап лечения. Она вернется к своим обязанностям, после того, как врачи разрешат ей работать.

Напомним, что ранее сообщалось, что у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон нашли рак.

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