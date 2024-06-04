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Жизнь

Кейт Миддлтон за две недели до операции передала записку с криком о помощи

42-летняя принцесса Уэльская проходит лечение от онкологического заболевания. Еще до того, как стало известно о ее страшном диагнозе, Кейт Миддлтон обращалась за помощью, сообщает Voice.

Уильям и Кейт Миддлтон
Уильям и Кейт Миддлтон
Wikimedia Commons

Жена принца Уильяма в последний раз появилась на публике в декабре прошлого года. Вместе с мужем и детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи, она принимала участие в рождественской службе в Сандрингеме. 16 января Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после которой взяла отпуск.

Долгое отсутствие Миддлтон на публике вызвало волну слухов и домыслов, которая приобрела такой размах, что 22 марта принцесса Уэльская была вынуждена опубликовать видеообращение, в котором сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Представительница британской королевской семьи проходит курс химиотерапии. Когда она вернется к своим обязательствам, неизвестно.

Недавно стало известно о необычном эпизоде, который произошёл за две недели до того, как принцессу в последний раз видели на публике. 30 ноября 2023 года Кейт и Уильям посетили Королевское эстрадное представление в Лондоне, где одним из номеров программы было шоу «Невероятное» британского иллюзиониста Деррена Брауна.

Артист лично познакомился с королевской парой, и его выступление так понравилось принцу и принцессе Уэльским, что они пришли на его шоу ещё раз 14 декабря. После представления Кейт встретилась с фокусником за кулисами. Деррен опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, в котором рассказал, что жена наследника престола передала ему записку.

«Когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже — внутри было написано всего одно слово – «Помогите», — сообщил Браун.

Тогда этот эпизод не вызвал у иллюзиониста особых эмоций, но теперь, когда принцесса все еще не появляется на публике, пользователи увидели в этом тревожный знак. Пост стал вирусным и породил новые теории заговора. Фокуснику пришлось оправдываться и заявлять, что его неправильно поняли.

Поклонники часто передают записки и открытки Кейт Миддлтон во время публичных мероприятий. Обычно она сразу же передает их помощникам, чтобы освободить руки для фотографий. Возможно, в тот раз рядом не оказалось сотрудника дворца, и принцесса Уэльская передала послание артисту сериала «Шерлок».

Ранее сообщалось, что в сети появилось неопубликованное фото Кейт Миддлтон.

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