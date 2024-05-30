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Жизнь

В сети появилось неопубликованное фото Кейт Миддлтон

Сотрудники отеля, в котором останавливались принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своей поездки в Уэльс в прошлом году, показали ранее неизвестное фото с членами королевской семьи. Об этом пишет «Газета.ру».

На фотографии Кейт Миддлтон одета в стильное серое клетчатое платье средней длины, дополненное черным пальто, высокими сапогами на каблуках и сумкой. Принц Уильям позирует в голубой рубашке, брюках, темно-синем пальто и коричневых туфлях. Пара стоит рядом с сотрудниками отеля и улыбается.

Напомним, что 22 марта Кейт Миддлтон поделилась информацией о том, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Принцесса сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, проведенных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании выразил гордость мужеством жены принца Уильяма.

Ранее стало известно, что у больной раком Кейт Миддлтон могут быть поражены кожа и костный мозг.

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