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Жизнь

Стало известно, что у больной раком Кейт Миддлтон могут быть поражены кожа и костный мозг

Британская принцесса Кейт Миддлтон продолжает бороться с раком толстой кишки и проходит химиотерапию. Однако побочных эффектов все же не удалось избежать, сообщает KP.RU.

Правнучка королевы Елизаветы II на руках Кейт Миддлтон.
Правнучка королевы Елизаветы II на руках Кейт Миддлтон.
из открытых источников в интернете

Американские СМИ заявляют, что Миддлтон истощена.

Доктор Стюарт Фишер также отметил, что при химиотерапии поражаются кожа, волосы, слизистая оболочка кишечника и костный мозг.

Известно, что Миддлтон оперировала медицинская бригада Папы Римского, которая вылечила многих знаменитостей. Однако неизвестно, почему здоровье принцессы не доверили лондонским врачам. Вероятно, во Дворце таким образом пытались добиться конфиденциальности.

Ранее Кейт Миддлтон удалили матку.

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