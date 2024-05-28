Возможную замену Кейт Миддлтон нашел Карл III

Британские источники считают, что король Великобритании Карл III передал проекты Кейт Миддлтон, своей племяннице, принцессе Беатрисе Йоркской.

Слухи возникли после того, как дочь принца Эндрю увидели на приеме в саду Букингемского дворца. При этом королевский эксперт одного из изданий заявил, что Беатриса Йоркская пришла туда ради поддержки принца Уильяма. По его словам, она не взяла на себя обязанности Кейт Миддлтон.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон до конца 2024 года не появится на публике.

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