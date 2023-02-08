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Жизнь

Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой встретился с генералами и командирами

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью и супругой посетил жилье командиров Корейской народной армии, сообщают РИА Новости.

Ким Чен Ын в России, 2019 год.
Ким Чен Ын в России, 2019 год.
kremlin.ru

Ким Чен Ын вместе с 9-летней дочерью и супругой прибыл в гостиницу, в которой были размещены высокопоставленные генералы и командиры. Их встретили с «горячим почтением». Генералы заявили, что скучали по лидеру «даже во сне».

После визита устроили торжественный прием, на котором Ким Чен Ын выступил с речью, передает ТАСС. Он выразил им уважение и поздравил военнослужащих с Днем основания Корейской народной армии.

В Пхеньяне по такому случаю возможен парад 8 февраля.

Это уже второй случай, когда Ким Чен Ын появляется на публике с дочерью. Ранее он вышел с ней во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17».

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